Neuer Leiter der Bergrettung Osttirol will besser mit Innsbruck kooperieren

Michael Mußhauser will die Bergrettung Osttirol nach vielen Kontroversen mit der Landesleitung in ruhigere Gewässer steuern. Zusammen mit Stellvertreter Rafael Walder (Sillian) konzentriert er sich auf eine bessere Zusammenarbeit und Kommunikation.

Lienz – Die Vertreter der acht Osttiroler Bergrettungs-Ortsstellen Lienz, Obertilliach, Sillian, Defereggental, Prägraten, Virgen, Matrei i. O. und Kals haben ein neues Führungsteam für den Bezirk Lienz bestimmt. Unter der Leitung von Landesleiter Ekkehard Wimmer wurde Michael Mußhauser (Ortsstelle Lienz) einstimmig zum Bezirksleiter gewählt, ebenso Mußhausers Stellvertreter Rafael Walder (Ortsstelle Sillian). Beide nahmen die Wahl an.

Die Neuwahl war nötig geworden, weil Kurzzeit-Obmann Herbert Zambra nach nur vier Monaten wieder zurückgetreten war. Der Rücktritt ereignete sich im Oktober 2025. Hintergrund: Die Landesleitung hatte einen Osttiroler Kameraden nach Vorwürfen suspendiert.

Für den neuen Bezirksleiter steht vor allem eines im Mittelpunkt: die Zusammenarbeit im Bezirk Lienz weiterzuentwickeln und als Schnittstelle zur Landesleitung zu fungieren. Mußhauser sprach in seiner ersten Rede von einem Neustart in der Kooperation mit Innsbruck. Hingegen sieht er eine Rolle als mediale Stimme der Bergrettung nicht als Schwerpunkt seiner neuen Aufgabe.