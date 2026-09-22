35 Jahre Streichelzoo Bichlbach: Jubiläum feiern und Herzen öffnen

Seit 1991 begeistert der Streichelzoo in Bichlbach mit rund 200 Tieren und zugänglichen Gehegen. Zum Jubiläum wird nicht nur gefeiert, sondern auch eine besondere Aktion gestartet: Die Eintrittsgelder des Tages kommen einer Familie in Nepal zugute.

Bichlbach – Am 25. September 1991 öffnete der Streichelzoo in Bichlbach erstmals seine Türen – und wurde schnell zu einem beliebten Ziel für Familien, Tierliebhaber und Urlauber. Nun feiert der „Tier- und Spielpark“, wie er heute offiziell heißt, sein 35-jähriges Bestehen mit einem besonderen Jubiläumstag: dem „Tag des offenen Herzens“ – von 10 bis 18 Uhr.

Die Eintrittsgelder dieses Tages werden gesammelt und kommen einer Familie in Nepal zugute, die durch die Flutkatastrophe im August alles verloren hat. „Wir werden das Geld nicht einfach überweisen. Ich werde nächstes Jahr 80 und möchte es persönlich überbringen“, erklärt Albert Linser, der Gründer des Streichelzoos.

Zuhause für 200 Tiere

Im Tierpark tummeln sich heute rund 200 Tiere – von Kaninchen, Ziegen und Schafen bis hin zu Steinböcken, Murmeltieren und Pfauen. Auch Exoten wie Berberaffen, Waschbären, Nandus, Maras und weiße Zwergkängurus haben hier ein Zuhause gefunden. „Alles da – von A wie Affe bis Z wie Zwergmaus“, beschreibt Linser die Vielfalt lachend. Besonders beliebt sind die zugänglichen Gehege, in denen Besucher zum Beispiel Ziegen und Hasen hautnah erleben, füttern und streicheln können.

Laune der Natur: Das weiße Zwergkänguru ist eine absolute Besonderheit im Tierreich. © Simone Tschol

Ein Zaun und eine Idee

Albert Linser erinnert sich noch gut an die Anfänge des Streichelzoos. „Wir hatten immer Tiere. Dann bekam ich Anrufe, dass meine Esel am Bahngleis stehen würden. Ein anderes Mal musste ich die Schafe von der Straße holen. Da hab ich gesagt: Das zäune ich jetzt alles ein.“ Aus dieser pragmatischen Idee entstand ein Ort, der heute weit über die Region hinaus bekannt ist.

Auch der „König der Lüfte“, ein Steinadler, kann aus nächster Nähe beobachtet werden. © Simone Tschol