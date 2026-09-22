Sarah Connor bestätigt Trennung: „Wenn wir Lust haben, schlafen wir noch miteinander“

Die deutsche Sängerin Sarah Connor und ihr langjähriger Partner Florian Fischer haben ihre Trennung bestätigt. Nun sprach Connor ungewöhnlich offen darüber, welchen Weg die beiden für sich gefunden haben, fernab einer „klassischen Ehe“.

Die deutsche Sängerin Sarah Connor und ihr langjähriger Partner Florian Fischer haben ihre Trennung bestätigt. Die Nachricht überrascht viele Fans, galt das Paar doch über Jahre als eingeschworenes Team. Medien berichten, dass die beiden bereits seit einiger Zeit kein klassisches Paar mehr sind.

Unsere Beziehung hat ihre Form verändert. Flo und ich sind bereits seit Frühjahr kein klassisches Ehe-Paar mehr. Sarah Connor

Trotz der Trennung betonen beide den respektvollen Umgang miteinander. Im Mittelpunkt stehe weiterhin die Familie. Sarah Connor und Florian Fischer hatten sich bewusst dafür entschieden, ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso größer ist nun das Interesse an den Hintergründen ihres Liebes-Aus.

Die Sängerin sprach ungewöhnlich offen darüber, dass ihre Beziehung schon länger nicht mehr dem entsprochen habe, was viele unter einer klassischen Ehe verstehen. Die beiden hätten ihren eigenen Weg gefunden, mit Veränderungen in ihrer Partnerschaft umzugehen.

Wir verstehen uns seitdem wieder super gut, kommen gerade von einem Camping Trip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen, und wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander. Sarah Connor

In sozialen Netzwerken reagieren Fans bestürzt, viele zollen dem Ex-Paar jedoch Respekt für den offenen Umgang mit der Situation. Gerade weil Trennungen bei Prominenten häufig von öffentlichen Konflikten begleitet werden, wird der sachliche Ton von vielen positiv aufgenommen.

Erfolgreich auf der Bühne, Herausforderungen im Privatleben

Während Sarah Connor beruflich seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen zählt, zeigt die aktuelle Entwicklung einmal mehr, dass auch Prominente vor privaten Herausforderungen nicht gefeit sind. Die Sängerin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr Familie und Zusammenhalt sind.

Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern genießen beide unser Leben. Sarah Connor