Streit um freie Berichterstattung
Trump setzt Medien vor die Tür: Warum sogar Fox News den Präsidenten boykottiert
US-Präsident Donald Trump will sich kritische Fragen im Weißen Haus nicht mehr länger gefallen lassen. Und setzte Medien wie den Sender CNN vor die Tür.
© CNP/Schwartz
Die großen TV-Sender berichten nicht mehr von Auftritten des US-Präsidenten. Dieser hatte CNN und MS NOW sowie das betroffene Nachrichtenportal Politico aus dem Weißen Haus ausgesperrt. Auch andere Medien solidarisieren sich mit diesen Kanälen.
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