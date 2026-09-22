Wenn Tanz unter die Haut geht: Innsbruck Winter Dance Festival 2027

Leidenschaft, Sehnsucht, Kraft und große Geschichten als zeitgenössischen Tanz, unmittelbar erlebbar gemacht. Enrique Gasa Valga bringt drei Weltpremieren und eine internationale Gastkompanie in die Innsbrucker Dogana.

Enrique Gasa Valga. © Peter Koren

Tanz beginnt dort, wo Worte nicht mehr ausreichen. Wenn Körper von Liebe und Verlust, von Sehnsucht und Lebenslust erzählen. Diese emotionale Kraft steht im Zentrum des Innsbruck Winter Dance Festival 2027. Zwei Produktionen, ein mehrteiliger Tanzabend, drei Weltpremieren und eine renommierte Gastkompanie versprechen Tanz auf höchstem Niveau und Momente, in denen die Grenze zwischen Bühne und Publikum zu verschwinden scheint.

Die Leidenschaft kehrt zurück

Frida Kahlo kommt zurück nach Innsbruck. © Günther Egger

Nach Gastspielen in ganz Europa kommt „Viva la Vida – A Tribute to Frida Kahlo“ nach acht Jahren zurück nach Innsbruck. Die Produktion erzählt von Schmerz und Liebe, Verletzlichkeit und unbändigem Lebenswillen. Erstmals wird sie begleitet von Live-Musik der beliebten Bozner Sängerin Greta Marcolongo und dem musikalischen Leiter Roberto Tubaro.

Die Sprache des Körpers

Im Beethoven-Jahr 2027 gastiert die spanische Factoria de Dansa – LaFACT mit „Dancing Beethoven“. Mit der Produktion übersetzt Choreograf Kevin O‘Day die Wucht und Emotionalität der Fünften Symphonie in zeitgenössische Bewegung.

Den ersten Teil des Abends gestalten Camilla Danesi und Leandro Montero. Darauf folgt eine Weltpremiere des choreografischen Ausnahmetalents Vincenzo Timpa vom Leipziger Ballet, eigens für Innsbruck kreiert.

Von sakral bis sinnlich

Maria Magdalena wird von Oumy Cisse getanzt. © Peter Koren

Enrique Gasa Valgas neues Werk „Maria Magdalena“ erlebt in Innsbruck seine Weltpremiere. Zu Bachs Matthäus-Passion und Musik von Roberto Tubaro nähert er sich einer Figur, die seit Jahrhunderten Projektionsfläche für Liebe, Hingabe, Schuld, Begehren und Erlösung ist. Birgit Edelbauer-Heiss (Kostüme), Alberto Talarico und Valeria Angesi (Bühnenbild) erschaffen eine Welt zwischen Sakralem und Sinnlichem.

Näher am Tanz als je zuvor

Eine neue 270-Grad-Bühne in der Dogana rückt das Publikum näher an das Geschehen und eröffnet neue Perspektiven. Nachmittagsvorstellungen, Side Events und Tanzworkshops erweitern das Festival. Schon am 28. November 2026 wird die Innsbrucker Innenstadt bei einem Flashmob selbst zur Bühne.

Tickets für das Innsbruck Winter Dance Festival sind erhältlich bei der Innsbruck Information (Burggraben 3, 6020 Innsbruck) sowie online unter www.innsbruck.dance