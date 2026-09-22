Musikabend in Schwaz soll Spenden für junge Talente bringen

Im Knappensaal des SZentrums präsentieren zwei Tirolerinnen am 3. Oktober ab 19 Uhr "Wanderlust & Bergesfreud". Sie treten mit Gesang und Akkordeon auf. Ein Euro des Eintritts kommt jungen Talenten in der Region zugute. Sie sollen Musikunterricht erhalten.

Der Abend verspricht Unterhaltung für die ganze Familie. Die Unterländerin Sabine Soucek und ihre Kollegin Petra organisieren ihn und bieten eine humorvolle Darstellung dessen, was man zum Wandern benötigt. Live-Musik mit Gesang und Akkordeon begleitet die Besucher durch das Programm.

Die Veranstaltung dient einem wohltätigen Zweck. Von jedem Eintritt gehen 1 Euro an Kinder aus der Region. Damit erhalten sie Zugang zu Musikunterricht. Dies gilt besonders, wenn Eltern die Kosten nicht tragen können. Die Organisatoren führen hierzu Gespräche mit lokalen Musikschulen.