Innsbruck bleibt Spitzenreiter

Zahlen stagnierten im August: So entwickelt sich die aktuelle Sommersaison in Tirol

Die Landeshauptstadt Innsbruck zieht im Sommer traditionell am meisten Gäste an.
© Thomas Böhm
Beate Troger

Von Beate Troger

Der Tiroler Tourismus konnte zuletzt weiter zulegen, die Dynamik hat sich jedoch abgeschwächt. Ob die Sommersaison nach einem erfolgreichen Start ihren Wachstumskurs beibehalten kann, ist vorerst unklar. Die Touristiker wagen bereits einen ersten vorsichtigen Blick Richtung Winter.

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