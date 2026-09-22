Innsbruck bleibt Spitzenreiter
Zahlen stagnierten im August: So entwickelt sich die aktuelle Sommersaison in Tirol
Die Landeshauptstadt Innsbruck zieht im Sommer traditionell am meisten Gäste an.
© Thomas Böhm
Der Tiroler Tourismus konnte zuletzt weiter zulegen, die Dynamik hat sich jedoch abgeschwächt. Ob die Sommersaison nach einem erfolgreichen Start ihren Wachstumskurs beibehalten kann, ist vorerst unklar. Die Touristiker wagen bereits einen ersten vorsichtigen Blick Richtung Winter.
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