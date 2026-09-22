Streit in Innsbruck eskalierte: 24-Jähriger mit Schnittverletzungen in Klinik

Bei einer Auseinandersetzung in Hötting ist am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Deutscher verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der zweite Beteiligte ist bislang unbekannt.

Der 24-Jährige erlitt laut Polizei oberflächliche Schnittverletzungen unbestimmten Grades. Diese waren nicht lebensbedrohlich. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck.