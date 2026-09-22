Täter flüchtig
Streit in Innsbruck eskalierte: 24-Jähriger mit Schnittverletzungen in Klinik
Bei einer Auseinandersetzung in Hötting ist am Dienstagnachmittag ein 24-jähriger Deutscher verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Der zweite Beteiligte ist bislang unbekannt.
Der 24-Jährige erlitt laut Polizei oberflächliche Schnittverletzungen unbestimmten Grades. Diese waren nicht lebensbedrohlich. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem unbekannten Täter ein. Diese verlief zunächst ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen waren im Gange. (TT.com)