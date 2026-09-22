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Auf Video festgehalten
Massiver Felssturz auf der Zugspitze bei Garmisch: Staubwolke weit zu sehen
Gesteinsmassen lösten sich am Mittwoch von der Zugspitze.
© Wilhelm
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