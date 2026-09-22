Fest in Innsbruck

Welche KünstlerInnen 2026 mit den Preisen des Landes Tirol ausgezeichnet wurden

Architekt Rainer Köberl erhielt die höchste Auszeichnung des Landes im Kulturbereich.
© Lukas Schaller
Markus Schramek

Von Markus Schramek

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