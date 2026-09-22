83-Jährige stürzte in der Schlick rund 25 Meter über steiles Gelände ab

Telfes – Eine 83-jährige Urlauberin aus Deutschland ist am Dienstag bei einer Wanderung in der Schlick 2000 rund 25 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.39 Uhr auf dem leicht bis mäßig schwierigen Kreuzjoch-Rundwanderweg westlich des Marchleitenfelsens. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Frau auf dem markierten Weg zu Fall. Anschließend überschlug sie sich mehrfach und stürzte in nordwestlicher Richtung über steil abfallendes Wiesen- und Felsgelände.

Die 83-Jährige blieb etwa 25 Meter unterhalb des Wanderweges regungslos liegen. Ihre Begleiter stiegen zu ihr ab und leisteten Erste Hilfe. Ein Urlauber, der sich in der Nähe befand, setzte den Notruf ab.