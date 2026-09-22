Mehr Angebot gefordert
lllegale Trails werden zum Problem: Nun kommen nationale Mountainbike-Regeln
Viele Mountainbiker sind in Tirol abseits der 400 Kilometer an ausgewiesenen Single-Trails und 7000 Kilometer genehmigten Routen unterwegs.
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Illegale Mountainbike-Trails verbreiten sich in den Sozialen Medien immer rasanter. Umso dringender erwartet auch der Österreichische Alpenverein die nationale Mountainbikestrategie. Sie soll bis Ende des Jahres vorliegen, ein erster Entwurf wird am Mittwoch vorgestellt. Das bereits bestehende Tirolmodell soll dadurch ergänzt werden.
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