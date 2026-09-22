Werbung für illegale Trails in Tirol: Nun kommen nationale Mountainbike-Regeln

Illegale Mountainbike-Trails verbreiten sich in den Sozialen Medien immer rasanter. Umso dringender erwartet auch der Österreichische Alpenverein die nationale Mountainbikestrategie. Sie soll bis Ende des Jahres vorliegen, ein erster Entwurf wird am Mittwoch vorgestellt. Das bereits bestehende Tirolmodell soll dadurch ergänzt werden.