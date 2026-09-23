US-Gericht verkündet Strafmaß gegen Harvey Weinstein

Mehr als ein Jahr nach dem Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen sexueller Übergriffe auf eine Produktionsassistentin verkündet ein New Yorker Gericht am Mittwoch (15.00 Uhr) das Strafmaß. Die Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft, Weinstein weist den Vorwurf zurück. Geschworene hatten den heute 74-Jährigen im Juni vergangenen Jahres wegen sexueller Übergriffe auf die Produktionsassistentin Miriam Haley schuldig gesprochen.

Weinstein war bereits 2020 unter anderem wegen Haleys Vorwürfen zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Wegen Verfahrensfehlern hob das oberste New Yorker Gericht das Urteil jedoch später wieder auf und ordnete eine Neuverhandlung an. Weinstein war jahrzehntelang einer der mächtigsten Hollywood-Produzenten. 2017 machten Enthüllungen der "New York Times" und des Magazins "New Yorker" zahlreiche Vorwürfe gegen ihn öffentlich. Insgesamt mehr als 80 Frauen warfen Weinstein Belästigung, sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigung vor. Die Vorwürfe lösten die Me-Too-Bewegung aus.