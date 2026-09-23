Vom Elektriker zum Pflegefachassistenten

Stefan, ein ehemaliger Elektriker, hat nach 20 Jahren in seinem Beruf eine neue Berufung gefunden – in der Pflegefachassistenz.

Er war gerne Elektriker und die Arbeit habe ihm Spaß gemacht, erzählt Stefan. „Doch nach zwei Jahrzehnten spürte ich, dass mir etwas Wesentliches fehlt.“ Der Grundstein für seine neue berufliche Laufbahn war 2012 gelegt worden, während seines Zivildienstes bei der Rettung. „Dort fühlte ich mich sehr wohl. Seitdem hatte ich die Idee eines Wechsels immer im Hinterkopf.“ Der endgültige Entschluss fiel im Jahr 2020, als Stefan einen Herzinfarkt erlitt. „Da habe ich gesehen, wie schnell alles vorbei sein kann. Das war für mich der Moment, eine neue Richtung einzuschlagen.“ Kurz darauf begann er die Ausbildung zum Pflegefachassistenten.

Herausforderungen

Der Übergang von einem handwerklichen Beruf zu einer pflegerischen Tätigkeit war nicht einfach: „Als Vater war es eine große Umstellung, noch einmal die Schulbank zu drücken.“ Die Herausforderung meisterte er mit Unterstützung seiner Familie und der Pflegestiftung Tirol. „Ich wurde Schritt für Schritt zum Erfolg begleitet. Finanziell waren es zwei harte Jahre, aber wir haben es bald geschafft.“

Seine praktischen Erfahrungen sammelte er in verschiedenen Einrichtungen, darunter Altersheime und Krankenhäuser. „Überall konnte ich nette Menschen kennenlernen. Es waren sehr unterschiedliche Praktika, aber alle interessant und für mich prägend“, so Stefan.Der Vergleich zwischen seiner früheren Tätigkeit und seiner aktuellen Ausbildung zeigt Parallelen auf. „Sowohl als Elektriker als auch als Pflegefachassistent sind körperliche Belastbarkeit, gute Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit wichtig“, erklärt er. Besonders schätzt er die sinnstiftende Arbeit in der Pflege.

Zukunftsperspektiven

Stefan sieht optimistisch in die Zukunft. „Auszubildende in der Pflege sind sehr gesucht. Die Bevölkerung wird immer älter und damit steigt die Zahl der Menschen, die Pflege brauchen.“ Er hat bereits drei Jobangebote und überlegt, ob er seine Ausbildung um 15 Monate verlängern und die Diplomausbildung anschließen soll.

Stefan ist ein inspirierendes Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, einen neuen Beruf zu ergreifen. „Mut und Entschlossenheit sind schon notwendig, doch kombiniert mit der richtigen Unterstützung habe ich jetzt ein erfüllendes und sinnstiftendes Berufsleben.“