Elektro-SUV von Mitsubishi
Nervös ist hier nur der Bordcomputer: Eclipse Cross im Test
Kompaktes Format, bekömmliches Innenraum-Ambiente mit großzügigem Platzangebot, eine komfortable Fahrwerksabstimmung und ein lautloser, emissionsfreier Antrieb prägen den vollelektrischen Eclipse Cross von Mitsubishi.
© Markus Höscheler
Mit zahlreichen Annehmlichkeiten macht sich der Eclipse Cross EV von Mitsubishi Freunde: Angesichts der kompakten Dimensionen ist das Raumangebot phänomenal, das Fahrgefühl ein über weite Strecken entspanntes.
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