Nach Hauseinsturz in Wiener Innenstadt: Vermisste Frau tot geborgen

Nach stundenlangen Sucharbeiten in den Trümmern des Hauseinsturzes in der Färbergasse in der Wiener City haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Mittwoch eine 85-Jährige tot geborgen. Das gab die Polizei Mittwoch früh bekannt. Nach der Vermissten war gesucht worden, nachdem sie sich weder unter den Evakuierten befunden hatte noch an ihrem Nebenwohnsitz angetroffen worden war. Die Leiche der Frau wurde nach Mitternacht von Kräften der Berufsfeuerwehr geborgen.

Das Haus in der Färbergasse war am späten Sonntagabend zum Teil eingestürzt. Zunächst hatte man gehofft, dass es keine Todesopfer gibt. Die Berufsfeuerwehr barg eine 57-jährige Hausbewohnerin mit schweren Verletzungen, zwei weitere Bewohner, ein Mann (60) sowie eine 88-jährige Frau kamen mit leichten Verletzungen davon.

Frau nicht an Nebenwohnsitz angetroffen

Bei der 85-Jährigen hatten die Einsatzkräfte zunächst gehofft, dass sie sich an ihrem Nebenwohnsitz in Niederösterreich aufhielt. Dort wurde sie aber nicht gefunden. Als auch noch ihr Mobiltelefon geortet wurde, war die Befürchtung groß, dass es doch ein Todesopfer geben könnte.

Die Suche gestaltete sich den ganzen Dienstag über als ausgesprochen schwierig. Immer wieder mussten lose Teile gesichert werden, die auf die Einsatzkräfte zu stürzen drohten. Noch am frühen Abend mussten die Rauchfänge noch einmal gesichert werden, ein Arbeiten am Schuttkegel war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, nur an den Rändern wurde gesucht.