Wo Alleinerziehende in Tirol Unterstützung erhalten und wie das Umfeld helfen kann

Kinder betreuen, arbeiten, organisieren – und dabei kaum Zeit zum Durchatmen zu haben. Rund um den Tag der Alleinerziehenden am 28. September rückt das Netzwerk „Gesund ins Leben“ genau diese Lebensrealität in den Mittelpunkt. Welche finanziellen Hilfen gibt es in Tirol? Warum werden viele Unterstützungsleistungen gar nicht beantragt? Und was können Freunde, Familie oder Nachbarn ganz konkret tun, um Alleinerziehende zu entlasten? Darüber spricht Sandra Aufhammer, die Landesleiterin von Gesund ins Leben, in dieser Podcastfolge.