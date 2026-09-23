Wo Alleinerziehende in Tirol Unterstützung erhalten und wie das Umfeld helfen kann
Kinder betreuen, arbeiten, organisieren – und dabei kaum Zeit zum Durchatmen zu haben. Rund um den Tag der Alleinerziehenden am 28. September rückt das Netzwerk „Gesund ins Leben“ genau diese Lebensrealität in den Mittelpunkt. Welche finanziellen Hilfen gibt es in Tirol? Warum werden viele Unterstützungsleistungen gar nicht beantragt? Und was können Freunde, Familie oder Nachbarn ganz konkret tun, um Alleinerziehende zu entlasten? Darüber spricht Sandra Aufhammer, die Landesleiterin von Gesund ins Leben, in dieser Podcastfolge.
🎧 Podcast | Gut zu wissen: Unterstützung für Alleinerziehende in Tirol
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Zur Person
Sandra Aufhammer ist Landesleiterin vom Netzwerk „Gesund ins Leben“ und weiß, wo sich Alleinerziehende Hilfe holen können.
🔗 Infos zu Angeboten und Spendentopf auf www.gesundinsleben.at.
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