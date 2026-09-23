Zu viele Häftlinge
Bedingte Entlassungen und Abschiebungen sollen Gefängnisse entlasten
Die österreichischen Gefängnisse sind mit 109 Prozent massiv überbelegt. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sucht Wege, in dieser Situation Abhilfe zu schaffen.
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Betroffene sollen keinen Einspruch mehr einlegen können, wenn sie nach Verbüßung der Mindesthaftzeit in ihre Heimat gebracht werden. Personen in Ausbildung sollen von einer neuen Möglichkeit profitieren, die Haft länger aufzuschieben.
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