Zu viele Häftlinge

Bedingte Entlassungen und Abschiebungen sollen Gefängnisse entlasten

Die österreichischen Gefängnisse sind mit 109 Prozent massiv überbelegt. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) sucht Wege, in dieser Situation Abhilfe zu schaffen.
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Wolfgang Sablatnig

Von Wolfgang Sablatnig

Betroffene sollen keinen Einspruch mehr einlegen können, wenn sie nach Verbüßung der Mindesthaftzeit in ihre Heimat gebracht werden. Personen in Ausbildung sollen von einer neuen Möglichkeit profitieren, die Haft länger aufzuschieben.

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