In Cortina gewann er Gold: Olympiasieger wechselt die Sportart

Olympiasieger Emilien Jacquelin wird 2027 im Radsport statt wie bisher im Biathlon an den Start gehen. Diese Entscheidung kommunizierte der 31-Jährige seinen Fans in einer Videobotschaft des französischen Skiverbands. Jacquelin sagte aber, dass „Olympia 2030 das Ziel bleibt – wie ich es immer gesagt habe“. Die nächsten Winterspiele finden in den französischen Alpen statt. Im Februar hatte Jacquelin in Italien Gold in der Staffel und Bronze in der Verfolgung geholt.