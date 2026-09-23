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Nur noch Details offen
Transferpapst verkündet: Das ist der neue Verein von David Alaba
David Alaba soll einen neuen Verein gefunden haben.
© APA/AFP/FREDERIC J. BROWN
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