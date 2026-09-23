Training am Ski-Simulator
Halle statt Schnee: Wie sich Skirennfahren am Simulator nachahmen lässt
Auf einem knapp zehn Meter breiten Band lässt es sich auf den verkürzten skiähnlichen Blöcken mit Bindung hin- und herschwingen. Die passende Aussicht gibt es dazu.
© Axel Springer
Was tun, wenn kein Schnee liegt? Dann hilft ein Ski-Simulator Österreichs SkirennläuferInnen auf die Sprünge. Als Probelauf für Weltcup-Rennen taugt das Gerät in der Ski-Austria-Academy in St. Christoph allerdings nur bedingt. Ein Lokalaugenschein am Arlberg.
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