Nach Scheidung von Marcus Höfl
Ex-Ski-Star Maria Riesch zeigt sich verliebt auf dem Oktoberfest: Süße Gesten für ihren Johann
Nach Scheidung von Marcus Höfl: Maria Riesch genießt ihr neues Glück mit ihrem Johann.
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Hand in Hand, vertraute Blicke und kleine liebevolle Gesten: Ski-Legende Maria Riesch zeigte sich beim Oktoberfest in München erstmals gemeinsam mit ihrem Partner Johann Schrempf. Die 41-Jährige verriet dabei auch, wie glücklich sie mit ihrem neuen Leben nach der Scheidung von Marcus Höfl ist.
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