KI verstehen, ohne Vorwissen: ahead x kommt nach Kufstein, Imst und Innsbruck

Was kann Künstliche Intelligenz wirklich, woran erkennt man Fälschungen und wie behält man selbst das Steuer in der Hand? Die Live-Show ahead x city macht im Oktober an drei Abenden in Tirol Station, präsentiert von der Tiroler Tageszeitung.

Hausaufgaben mit ChatGPT, täuschend echte Fotos, Anrufe mit geklonter Stimme: Künstliche Intelligenz ist längst im Alltag angekommen, oft schneller, als viele mitkommen. Genau hier setzt ahead x city an. Der Abend ist kein Fachvortrag mit Folien, sondern eine Show mit Tempo, Humor und Live-Experimenten. Auf der Bühne entstehen in wenigen Minuten Texte, Bilder und Stimmen, Deepfakes werden live erzeugt und gleich wieder entzaubert. So wird sichtbar, wo KI verblüffend gut ist und wo sie trotz überzeugender Antworten danebenliegt.

Für die ganze Familie

Technisches Vorwissen braucht es nicht. Angesprochen sind alle, die verstehen wollen, womit Kinder, Enkel und Kolleg:innen täglich arbeiten. Der Abend eignet sich ab zehn Jahren, besonders gern gesehen sind Eltern, die ihre eigenen Eltern mitbringen.

Ein Schwerpunkt liegt auf Sicherheit: Woran erkenne ich Betrug, was passiert mit meinen Daten und was sollte ich einer KI nicht anvertrauen? Wichtig: Gäste haben die Möglichkeit im Rahmen des Ticketkaufs Ihre Fragen zu stellen, diese werden am Abend beantwortet.

KI-Berater und Trainer Marco Moosbrugger (links) und ahead x Gründer Lukas Wagner bringen KI auf Bühnen, in Städte und unter Menschen. © MICHAEL NUSSBAUMER

Orientierungshilfe

„Wir können an solch einem Abend zwar niemanden zum Technik-Profi machen, aber vielleicht die Unsicherheit nehmen und Orientierung schenken. Wer nach Hause geht, weiß, was KI kann, was nicht und worauf man achten sollte“, sagt Lukas Wagner, Gründer von ahead x.

Über 1.700 Gäste waren bereits bei ahead x dabei. Nach dem Abend bekommen alle Besucher:innen kostenlose Unterstützung bei Fragen rund um KI. Wer tiefer einsteigen möchte, der kann das am Samstag, 24. Oktober, beim Workshoptag ahead x labs in Innsbruck tun: einen ganzen Tag lang mit dem eigenen Laptop an echten Fällen aus dem Alltag. Dort gibt es einen eigenen Workshop für Unternehmen, und für Privatpersonen.