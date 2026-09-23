Von der Forschung in den OP
Innovation auf der Klinik: Bessere Überlebenschancen für Patienten mit Hirntumor
Adelheid Wöhrer, Leiterin des Instituts für Neuropathologie und Neuromolekularpathologie, mit dem Sequenziergerät.
© MUI/D. Bullock
In Österreich erkranken jedes Jahr rund 2000 Menschen an einem Gehirntumor. An der Innsbrucker Klinik können Krebszellen nun durch eine technische Innovation viel schneller bestimmt werden als bisher – teils noch während einer Operation. Die Überlebenschancen werden so entscheidend verbessert.
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