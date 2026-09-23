Lehrling des Monats: Fabian Linser überzeugt mit Fleiß, Talent und Engagement

Ob im Betrieb, in der Schule oder im Ehrenamt: Fabian Linser aus Bichlbach ist stets verlässlich und mit vollem Einsatz bei der Sache. Dies brachte ihm nun den Titel „Lehrling des Monats September 2026“ ein.

Heiterwang – Mit „großem Engagement und bemerkenswertem Einsatz“ hat Fabian Linser aus Bichlbach die Jury überzeugt und wurde zum „Lehrling des Monats September 2026“ gekürt. Der 17-Jährige absolviert derzeit eine Lehre zum Gastronomiefachmann im zweiten Lehrjahr bei der Bunte Hotel Fischer am See GmbH & Co. KG in Heiterwang. Die Auszeichnung wurde ihm von Landeshauptmann Anton Mattle persönlich überreicht.

Vorbild einer jungen Generation

„Junge Menschen wie Fabian machen deutlich, welch enormes Potenzial in der Lehrausbildung steckt. Mit großem Engagement, Verantwortungsbewusstsein und klaren Zielen verfolgt er seinen Weg und übernimmt darüber hinaus auch Verantwortung für die Gesellschaft“, betonte Landeshauptmann Mattle bei der Übergabe. Fabian Linser sei ein Vorbild für die junge Generation in Tirol und zeige, wie attraktiv und zukunftsweisend der Bildungsweg einer Lehre sein könne.

Fabian Linser hat die zweite Fachklasse an der Tiroler Fachberufsschule für Tourismus und Handel Landeck mit gutem Erfolg abgeschlossen. Im Betrieb wird er für seine Verlässlichkeit, seinen Fleiß und seine gewissenhafte Arbeitsweise geschätzt. Lehrlingsausbildnerin und Geschäftsführerin Marina Bunte lobt ihn als „wertvolles Puzzlestück des Teams“, das sich aktiv in den Betriebsalltag einbringt und seine Aufgaben stets sorgfältig und präzise erledigt.

Doch Fabians Engagement endet nicht im Berufsleben: Er absolvierte den Grundlehrgang an der Landes-Feuerwehrschule sowie eine Barista- und Jungsommelierausbildung. Musikalisch aktiv, erlernte er das Waldhorn an der Landesmusikschule Reutte-Außerfern. In seiner Heimatgemeinde Bichlbach ist er Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, der Musikkapelle und des Tennisclubs.

So wird man „Lehrling des Monats“