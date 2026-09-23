Von Elektro bis Pop

Abwechslungsreiches Musik- und Tanzprogramm bei der Innsbrucker Shopping Night.

Während die Geschäfte und Center ein attraktives Programm in ihren Geschäften gestalten, bringt das künstlerische Programm im öffentlichen Raum die ganze Vielfalt zweier Welten auf die Bühne – und mitten unter die Menschen.

Musik: Von modernen Elektro-Sounds über Rock, Pop, Indie und Alternative bis zu Coverversionen und eigenen Songs zeigt das Musikprogramm die ganze Bandbreite aktueller Klänge.

Die Limonada Dance Company steht für künstlerische Vielfalt und höchste Perfektion. © Peter Koren

Tanz: Ballett-Perfektion trifft auf Salsa- und Latinrhythmen, elegante Standardtänze auf Breaking- und Hip-Hop-Moves, Cheerleading, Stepptanz und Line Dance.