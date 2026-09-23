Schülerinnen und Schüler bewiesen beim Spendenlauf in Rattenberg großes Herz

Laufen für den guten Zweck: Unter diesem Motto gingen die 330 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule und Musikmittelschule Rattenberg vergangenen Freitag an den Start. Pro gelaufener Runde in der Altstadt wurde bares Geld für die Kinderkrebshilfe Tirol gesammelt – insgesamt rund 6000 Euro.

Am Ende durften sich die jungen Läuferinnen und Läufer nicht nur über eine beachtliche Spendensumme, sondern auch über einen neuen Schulrekord freuen: Die 800 m lange Strecke wurde gleich 16 Mal absolviert.

„Ein riesiges Dankeschön geht an alle Beteiligten. Gemeinsam haben wir gezeigt, dass wir in Rattenberg nicht nur musikalisch und sportlich top sind, sondern auch ein riesiges Herz für andere haben“, hieß es von den Schul-Verantwortlichen. (TT.com)