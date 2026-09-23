Filmabend aus Muskelkraft: Radlkino lädt in Reutte zum Mitstrampeln ein

Am 3. Oktober verwandelt sich der Hof der Evangelischen Kirche in Reutte in ein Kino der besonderen Art: Beim Radlkino Tirol wird die Energie für das Filmvergnügen direkt vom Publikum „erstrampelt“.

Reutte – Ein Kinoabend, der nicht nur unterhaltsam, sondern auch nachhaltig ist, erwartet die Besucher am Samstag, 3. Oktober, im Hof der Evangelischen Kirche in der Albert-Schweitzer-Straße 4. Das Radlkino Tirol, eine Kooperation der Außerferner Kulturinitiative Huanza, der Evangelischen Pfarrgemeinde und des Vereins Cubic, bietet ein einzigartiges Erlebnis: Die Energie für das Kinoequipment wird vom Publikum selbst erzeugt – durch kräftiges Strampeln auf Fahrrädern. Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Innenräume verlegt.

Filme schauen und Energie erzeugen

Das Konzept des Radlkinos sensibilisiert für die Themen Energieverbrauch und Ressourcenschonung. Während die Zuschauer in die Welt des Films eintauchen, leisten sie gleichzeitig einen aktiven Beitrag zur Stromversorgung der Veranstaltung. Die Idee dahinter ist, innovative Methoden aufzuzeigen und den bewussten Umgang mit Energie auf humorvolle Weise zu vermitteln.

Ein Film mit Tiefgang

Gezeigt wird der Film „Vista Mare“, der das gigantische System des Massentourismus an der italienischen Adria beleuchtet – oft als „größte Badewanne Europas“ bezeichnet. Der Streifen erzählt humorvoll von den Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, und ihrem Alltag zwischen Plastikpalmen und Tretbooten. Ein Film, der zum Nachdenken anregt und gleichzeitig unterhält.

Praktische Infos