Gut zu wissen
So erkennen Eltern Schulangst: Diese Warnsignale sollten Sie ernst nehmen
Der Schulstart ist für die meisten Kinder längst Alltag. Für andere beginnt damit erst die schwierigste Zeit des Jahres: Sie haben Angst vor dem Unterricht, vor Mitschülern oder schlicht davor, das Klassenzimmer zu betreten.
© iStockphoto
Bauchweh, Schlafprobleme oder plötzliches Klammern: Schulangst zeigt sich oft lange bevor ein Kind sagt, was wirklich dahintersteckt. Eine Psychotherapeutin erklärt die wichtigsten Warnsignale und verrät, wie Eltern richtig reagieren.
Kommentare