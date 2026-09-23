Schluss mit alter Rabatt-Praxis: Billa stellt die Rabattpickerl ein

Die Supermarktkette Billa ändert ihr Rabattsystem. Statt der bisherigen Rabattpickerl kommen künftig Rabatt-Gutscheine zum Einsatz, die an der Kassa abgegeben werden. Der Rabatt wird automatisch vom teuersten rabattfähigen Produkt im Einkauf abgezogen.

Die Supermarktkette Billa ändert ihr Rabattsystem. Statt der bisherigen Rabattpickerl, die auf ein Produkt geklebt wurden, gibt es künftig Rabatt-Gutscheine, die an der Supermarkt-Kassa abgegeben werden müssen. „Das Kassensystem zieht den 25-Prozent-Rabatt automatisch vom teuersten rabattfähigen Produkt des Einkaufs ab“, hieß es von Billa auf APA-Anfrage. Man reagiere damit auch auf den Wunsch der Kunden nach einem einfacheren und bequemeren Rabattsystem.

Die mehrfache Verwendung der Billa-Rabattmarkerl ist durch die Umstellung nicht mehr möglich. Bisher hatten manche Kundinnen und Kunden die Rabattpickerl nach dem Einkauf wieder abgelöst und erneut verwendet.