Von Osttirol aufs Münchner Oktoberfest: Sara De Blue begeistert Tausende auf der Wiesn

Tausende BesucherInnen, eine der bekanntesten Festveranstaltungen der Welt und italienische Musik mitten in München: Die Osttiroler Sängerin Sara De Blue steht heuer bereits zum zweiten Mal auf der Bühne der Ochsenbraterei beim Münchner Oktoberfest. Nach ihrem Engagement auf dem größten Volksfest der Welt folgt im Oktober der nächste prominente Auftritt in Wien.