Frostige Nächte, warme Tage
Sonne und bis zu 25 Grad: „Altweibersommer“ bringt Tirol ein Traum-Wochenende
Die TT-Leser Thomas Payr und Anton Hafele haben ihre Herbstmomente am Zireiner See (links) und in St. Anton am Arlberg (rechts unten) festgehalten. Radler genießen die Aussicht bei der Hinterhornalm in Gnadenwald (rechts oben).
© Thomas Payr/Rita Falk/Anton Hafele
Der Herbst schickt in Tirol bereits die ersten kalten Grüße, doch der Sommer denkt noch lange nicht ans Aufgeben. Während in den frühen Morgenstunden die Temperaturen nahe an den Gefrierpunkt sinken, steht ab dem Wochenende ein „Altweibersommer“ mit viel Sonne und bis zu 25 Grad bevor.
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