„Es ist nicht einfach, jung zu sein“: Tirol und Südtirol rücken ihre Jugendarbeit in den Vordergrund

Für Kinder und Jugendliche ist die Offene Jugendarbeit (OJA) eine Möglichkeit, auch abseits von Vereinen Anschluss zu finden. 115 Einrichtungen in 90 Tiroler Gemeinden gibt es derzeit dafür. Am Freitag veranstaltet die Jugendarbeit diesseits und jenseits des Brenners ihren ersten grenzüberschreitenden Tag der offenen Tür.