Astronomischer Herbstbeginn
Zwischen Almabtrieb und Christkindlmarkt: Diese 8 Herbst-Highlights warten in Tirol
Der Herbst in Tirol hat so einiges zu bieten: Almabtriebe, Haiminger Markttage, Christkindlmärkte und noch vieles mehr.
© Hohe Salve/Thomas Böhm/Axel Springer
Der heutige Herbstbeginn erinnert nicht nur daran, dass die Morgenstunden kühler und die Abendstunden kürzer werden, sondern auch, dass es im Tiroler Veranstaltungskalender so einiges zu erleben gibt. Was ihr auf keinen Fall verpassen solltet, haben wir für euch zusammengefasst.
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