Theurl Holz eröffnet Pelletwerk und Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage in Assling

Das Osttiroler Familienunternehmen hat am 18. September 2026 sein neues Pelletwerk und die dazugehörige Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK-Anlage) am Standort Assling offiziell eröffnet.

Assling – Mit dem Projekt „Energie 4.0“ setzt das Holzindustrieunternehmen einen weiteren Schritt in Richtung vollständiger Rohstoffnutzung und standort-eigener Energieversorgung. Gleichzeitig entstehen 20 neue Arbeitsplätze in der Region. Das teilt die Firma in einer Presseaussendung mit. Der Bau des Pelletwerks und der KWK-Anlage startete im September 2024 und wurde im August 2026 abgeschlossen. Bereits am 2. Oktober 2025 liefen die ersten Pellets vom Band.

Alle Bestandteile werden verwertet

Mit den neuen Anlagen werden Sägenebenprodukte und Reststoffe aus der Holzverarbeitung direkt am Standort weiterverwertet. Im Pelletwerk entstehen daraus hochwertige Pellets, während Rinde und Waldhackgut in der KWK-Anlage zur Erzeugung von Strom und Wärme eingesetzt werden. Auf diese Weise erhöht Theurl die Wertschöpfung aus dem eingesetzten Rohstoff und nutzt die im Produktionsprozess anfallenden Nebenprodukte weiter.

© Simon Baumgartner / THEURL HOLZ ASSLING GMBH

Die KWK-Anlage verfügt über eine Leistung von 4 MW elektrisch und 12 MW thermisch. Die elektrische Energie deckt den gesamten Strombedarf der beiden Firmenstandorte in Assling. Die bei der Stromerzeugung entstehende Wärme wird unter anderem für die Holztrocknung genutzt. Darüber hinaus wird die erzeugte Wärme in das Fernwärmenetz eingespeist und trägt damit zur Wärmeversorgung des Ortsteils Thal bei.