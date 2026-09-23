Wortgewitter auf der Bühne: Bücherei Assling lädt zum Poetry Slam mit Workshop

Zum fünften Mal findet in der Asslinger Bücherei der „Himmlazzn Slam“ statt. PoetInnen jeden Alters sind eingeladen, ihre eigenen Texte in maximal fünf Minuten vor Publikum zu präsentieren. Davor gibt es einen Schreib-Workshop mit zwei bekannten Slammern.

Assling – Ein Poetry Slam ist ein moderierter Dichterwettstreit, bei dem KünstlerInnen mit ihren selbst verfassten Texten gegeneinander antreten. Am 10. Oktober um 20 Uhr findet in der Bücherei Assling zum fünften Mal eine solche Veranstaltung statt. Die Bezeichnung „Himmlazn“ beschreibt das Wettleuchten. Und der Abend in Assling verspricht wie ein poetisches Wetterleuchten spontane Gedankenblitze und überraschende Aha-Erlebnisse.

Mitmachen darf jede(r), bis 19.30 Uhr ist die Anmeldung direkt vor Ort möglich. Es darf nur Selbstgeschriebenes vorgetragen werden, ein Vortrag dauert zwischen drei und fünf Minuten. Requisiten oder Musik sind nicht erlaubt. Das Publikum bildet die Jury und bewertet die Vorträge. Der Eintritt zum Himmlazzn Slam ist frei.