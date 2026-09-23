Drogenlenker in Innsbruck erfasste beim Ausparken 83-jährigen Fußgänger

Ein 83-jähriger Fußgänger ist am Mittwoch im Innsbrucker Stadtteil Arzl bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der Mann überquerte gegen 12.30 Uhr eine Hauseinfahrt, als er von einem rückwärts ausparkenden Kleintransporter erfasst und zu Boden gestoßen wurde.

Nach bisherigem Ermittlungsstand erlitt der 83-Jährige leichte Verletzungen, teilte die Polizei mit. Der Lenker des Fahrzeugs, ein 48-jähriger Österreicher, wurde im Zuge der Unfallaufnahme einem Drogenschnelltest unterzogen. Dieser fiel positiv auf Kokain aus.