15 Jahre Haft für Weinstein: Neues Urteil im Sexual-Strafverfahren

New Yorker Gericht hat gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein in einem neu aufgerollten Verfahren 15 Jahre Haft verhängt. Der Fall gilt als Auslöser der weltweiten #MeToo-Bewegung und steht seit Jahren symbolisch für die Aufarbeitung sexuellen Machtmissbrauchs.

Harvey Weinstein sitzt bereits seit Jahren in Haft. Nun wurde gegen den einst mächtigen Filmmogul in New York erneut eine Freiheitsstrafe von 15 Jahren verhängt. Die Staatsanwaltschaft hatte laut US-Medienberichten 20 Jahre gefordert.

Prozess neu aufgerollt

Grundlage des Strafmaßes ist ein Schuldspruch aus dem Jahr 2025. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein vor rund 20 Jahren eine frühere Produktionsassistentin in seiner Wohnung in Manhattan sexuell angegriffen hatte. Weinstein weist alle Vorwürfe weiterhin zurück. Seine Verteidigung spricht von einvernehmlichen Kontakten.

Bereits 2020 war Weinstein in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Dieses Urteil wurde jedoch 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben.

Im anschließenden neuen Prozess fiel das Urteil teilweise unterschiedlich aus: In einem Anklagepunkt wurde Weinstein schuldig gesprochen, in einem weiteren freigesprochen. Bei einem dritten Vorwurf konnte sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen. Für den Schuldspruch wurde jetzt das Strafmaß von 15 Jahren festgesetzt.

Der Fall hinter #MeToo

Die gegen Weinstein erhobenen Vorwürfe von Dutzenden Frauen lösten ab 2017 weltweit die #MeToo-Bewegung aus. Unter dem Schlagwort berichteten Frauen und Männer öffentlich über Erfahrungen mit sexueller Belästigung, Übergriffen und Machtmissbrauch.

Der Fall des einst einflussreichen Produzenten wurde damit zum Symbol einer globalen Debatte über sexuelle Gewalt und die Ausnutzung beruflicher Abhängigkeiten.

Weitere Verfahren

Unabhängig von den Verfahren in New York wurde Weinstein auch in Kalifornien wegen Sexualverbrechen verurteilt. Dort erhielt er eine weitere langjährige Haftstrafe. Ein Berufungsgericht bestätigte den Schuldspruch, ordnete jedoch eine neue Festsetzung des Strafmaßes an.

Weinstein gehörte einst zu den mächtigsten Figuren Hollywoods. Zu den von ihm produzierten Filmen zählen „Pulp Fiction“, „Good Will Hunting“, „Der englische Patient“ und „Shakespeare in Love“, der mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. (APA)