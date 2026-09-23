Küssend und turtelnd im Urlaub: Skistar Vonn teilt ihr Liebesglück

Die Liebesgerüchte machten schon länger die Runde, nun ist die Katze endgültig aus dem Sack: Lindsey Vonn und Matthieu Bailet sind ein Paar. Die 41-jährige US-Speed-Queen postete auf Instagram Fotos von ihrem Sommerurlaub an der französischen Riviera.

Dabei sind auch Schnappschüsse zu sehen, wie sie den elf Jahre jüngeren Abfahrer aus Frankreich küsst, mit ihm ins Meer abtaucht, auf einer Hängematte chillt und mit ihm gemeinsam die Sonne genießt.

Dem Wintersport-Paar flogen nur wenige Sekunden nach Veröffentlichung der Fotos zahlreiche Herzen zu. Nach ihrem verhängnisvollen Sturz bei der Olympia-Abfahrt, bei der die Ski-Ikone beinahe ein Bein verlor, sind das schöne Nachrichten von Vonn. Wie sagt ein altes Sprichwort schon: Pech im Spiel, Glück in der Liebe … (TT.com)