Auto gerät in Innsbrucker Werkstatt in Brand: Mitarbeiter verletzt

Ein Fahrzeugbrand in einer Innsbrucker Autowerkstatt hat am Mittwochvormittag einen Verletzten gefordert. Gegen 11.30 Uhr geriet ein Pkw in dem Betrieb aus bislang unbekannter Ursache in Brand, berichtet die Polizei.

Ein 43-jähriger Mitarbeiter reagierte geistesgegenwärtig und schob das Fahrzeug aus der Werkstatt ins Freie. Dort übernahm die Berufsfeuerwehr Innsbruck die Löscharbeiten und konnte den Brand rasch löschen.