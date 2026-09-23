Freundschaftsbekundungen im Weißen Haus

Bei einem Treffen im Weißen Haus haben US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping am Donnerstag ihre Freundschaft und den Willen zur Zusammenarbeit betont. "Ich bin hier, um die Freundschaft und die Zusammenarbeit auszubauen", sagte Xi. Trump sprach von einer "wahrhaft großartigen Freundschaft" zu Xi. Man habe "enorme Fortschritte" bei den Problemen erzielt, mit denen beide Länder konfrontiert seien.

Eine Zusammenarbeit zwischen China und den USA könne vielleicht nicht jedes Problem auf der Welt lösen, sagte Xi. "Aber ohne unsere Zusammenarbeit wäre es schwer, viele der Probleme der Welt zu lösen." Als Zeichen des guten Willens kündigte Xi an, dass in wenigen Tagen zwei Pandas in den Zoo von Atlanta einziehen würden.

Außerdem wolle China in den kommenden fünf Jahren 100.000 junge US-Bürger zu Austausch- und Studienbesuchen einladen. Beide Länder müssten friedlich koexistieren und der Wettbewerb solle positiv und mit Grenzen geführt werden, sagte Xi weiter. Trump erklärte, er und Xi würden über Sicherheit, Technologie und Künstliche Intelligenz (KI) sprechen.