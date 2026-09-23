Xi von Trump im Weißen Haus empfangen

US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Staatschef Xi Jinping mit militärischen Ehren am Weißen Haus empfangen. Trump und seine Ehefrau Melania begrüßten Xi und seine Ehefrau Peng Liyuan am Donnerstag zu den Klängen einer Militärkapelle. Anschließend schritten sie über einen roten Teppich ins Weiße Haus. Trump sagte in seiner Begrüßungsrede, er werde mit Xi "drängende Fragen" besprechen. Dazu gehörten Sicherheit, Technologie und "Superintelligenz".

Mit diesem Begriff bezeichnet der 80-Jährige die Künstliche Intelligenz (KI). Es sei "auch Chinas Position", KI nicht staatlich zu regulieren, hatte Trump zuvor betont. Xi sprach sich für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt aus. China und die Vereinigten Staaten trügen "eine historische Verantwortung für die Förderung der menschlichen Entwicklung und des Fortschritts", sagte er. "Wir sollten die Kommunikation stärken." Zudem lud Xi 100.000 US-Studierende ein, in den kommenden fünf Jahren China zu besuchen.

Bei dem anschließenden Gespräch zwischen Trump und Xi dürfte es auch um konfliktreiche Themen wie den Handel, den Iran-Krieg und den Ukraine-Krieg gehen. Für den Abend war ein Staatsbankett für Xi und seine Frau Peng geplant. An ihm sollten die Chefs mehrerer Tech-Konzerne wie Elon Musk und OpenAI-Geschäftsführer Sam Altman teilnehmen.

Es ist der erste Besuch von Xi und seiner Ehefrau in Washington seit mehr als einem Jahrzehnt. Die US-Regierung sprach von einem "Meilenstein in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern".