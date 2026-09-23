Mehrere Tote durch russische Angriffe auf Ukraine

In der Nacht auf Donnerstag wurden in der Ukraine mehrere Personen durch russische Angriffe getötet. In der Hauptstadt Kiew starben durch den Einsatz ballistischer Raketen durch Russland zwei Personen. In einem Dorf in der nordukrainischen Region Charkiw wurden in einem Landwirtschaftsbetrieb sechs Menschen getötet. Zudem wurden acht Landarbeiter verletzt, wie der Gouverneur der Region, Oleh Synjehubow, auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mitteilte.

Nach Auslösen des Luftalarms waren in Kiew mehrere schwere Explosionen zu hören. Die ukrainische Luftwaffe teilte mit, der nächtliche Angriff habe eine nicht näher benannte Zahl von Hyperschall- und ballistischen Raketen sowie 282 Drohnen umfasst. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram, die Angriffe hätten Kiew und der zivilen Infrastruktur gegolten, darunter Wohngebäuden, der Geburtsklinik sowie der Energieversorgung. In drei Stadtteilen wurden zudem neun Häuser, eine Postfiliale und Dutzende Autos beschädigt.

In einem Bezirk wurden demnach Fenster und die Fassade einer Entbindungsklinik von Raketentrümmern beschädigt, im Inneren des Gebäudes kam niemand zu Schaden. Auf dem Parkplatz der Einrichtung kam ein Mensch ums Leben. In einem anderen Stadtbezirk sei ein Haus beschädigt worden, möglicherweise seien dort Menschen unter den Trümmern eingeschlossen, erklärte Klitschko weiter. Örtliche Medien berichteten zudem von mehreren Bränden im Stadtgebiet.

Selenskyj, der sich anlässlich der UNO-Generalversammlung in New York aufhielt, forderte die USA zu einer starken Reaktion auf. "Wir brauchen Raketenabwehrsysteme, um Menschenleben zu schützen." Es habe drei Wellen ballistischer Raketen gegeben, von denen etwa 60 Prozent über Kiew abgeschossen worden seien.

Der Angriff nach 1.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MESZ) folgte auf einen Tag, an dem es bereits elfmal Luftalarm gegeben hatte. Immer wieder waren schnelle Kampfdrohnen mit Düsenantrieb eingeschlagen, gegen die die ukrainische Flugabwehr noch kaum Mittel hat. Ebenso fehlt es Kiew an Munition zum Abfangen ballistischer Raketen. Am Mittwoch waren nach Klitschkos Angaben in Kiew zwei Menschen getötet und 45 verletzt worden.

"Während die Menschen schliefen, erleuchteten die Blitze von Explosionen den Himmel", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. "Einmal mehr waren die Hauptziele der Angriffe Kiew und zivile Infrastruktur, Wohnhäuser, eine Entbindungsklinik sowie Energie- und Logistikinfrastruktur", schrieb Selenskyj nach einem Treffen in den USA mit Abgeordneten. Er erneuerte dabei seine Forderung nach harten Sanktionen gegen Russland und Moskaus Unterstützer. Zudem brauche die Ukraine mehr Abfangraketen, um die ballistischen Raketenangriffe abwehren zu können.