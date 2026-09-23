Mindestens acht Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Bei russischen Drohnen- und Raketenangriffen auf Kiew und den Nordosten der Ukraine sind am Donnerstag mindestens acht Menschen getötet worden. Zudem wurde laut Behörden die Infrastruktur vielerorts beschädigt, darunter eine Geburtsklinik in der Hauptstadt und ein Gemüselager in der Region Charkiw. In Kiew kamen nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj mindestens zwei Menschen ums Leben. In Charkiw wurden mindestens sechs Menschen getötet und zwölf weitere verletzt.

Selenskyj hielt sich anlässlich der UNO-Generalversammlung in New York auf. Auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram erklärte er, die Explosionen hätten den Nachthimmel erhellt, während die Menschen schliefen. Die Hauptziele des Angriffs seien erneut Kiew sowie die zivile Infrastruktur, Wohngebäude, eine Geburtsklinik, die Energieversorgung und die Logistik gewesen. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko teilte mit, eines der Opfer sei auf dem Parkplatz der beschädigten Geburtsklinik gestorben. Patienten und medizinisches Personal seien jedoch nicht verletzt worden. In drei Stadtbezirken wurden außerdem neun Wohnhäuser, ein Postamt, Lagerhallen und Dutzende Autos beschädigt.

Bei dem Angriff auf das Gemüselager in einem Dorf in der nordöstlichen Region Charkiw wurden der Staatsanwaltschaft zufolge mindestens sechs Menschen getötet und zwölf weitere verletzt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe umfasste die nächtliche Angriffswelle eine nicht näher bezifferte Anzahl an Hyperschall- und ballistischen Raketen sowie 282 Drohnen. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, die eigenen Streitkräfte hätten ukrainische Verteidigungsanlagen, Logistik- und Telekommunikationszentren sowie militärisch genutzte Schiffe beschossen. Auch aus den Regionen Riwne, Wolyn und der Hafenstadt Odessa wurden Schäden an der Infrastruktur gemeldet.

Der Konflikt griff erneut auf die Nachbarstaaten über. Nach Angaben der moldauischen Präsidentin Maia Sandu drangen vier russische Drohnen in den Luftraum der Republik ein, von denen mindestens eine explodierte. Das rumänische Verteidigungsministerium meldete den Absturz einer Drohne nahe der Grenze zur Ukraine. Das NATO-Mitglied Polen ließ wegen der Angriffe am Donnerstag zum zweiten Mal Kampfflugzeuge aufsteigen.