Frau bei Kreisverkehr in Imst von eigenem Auto erfasst und schwer verletzt

Eine 45-jährige Frau ist am Mittwochabend in Imst von ihrem eigenen Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr im Bereich Langgasse/B171/R3 beziehungsweise im dortigen Kreisverkehr.

Nach Angaben der Frau war sie mit ihrem Auto unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß ihr elfjähriger Sohn. Nachdem sie den Kreisverkehr verlassen hatte, soll der Motor des Fahrzeugs plötzlich ausgefallen sein. Der Pkw begann daraufhin rückwärts zu rollen. Die 45-Jährige sprang aus dem Auto, wurde und wurde dabei von dem Fahrzeug erfasst. Dieses rollte anschließend weiter und prallte gegen einen Pkw, dessen Lenker zuvor angehalten hatte.