Wenn das Leben plötzlich eine neue Richtung einschlägt: „Lichtblicke“ auf TT.com

Die Para-Sportler Thomas Volgger und Andreas Onea erzählen in den „Lichtblicken“ aus ihrem Leben.

Es sind zwei bewegende Lebensgeschichten, um die sich die neue Ausgabe der „LICHTblicke & Wegweiser“ dreht. „Sie erzählt nicht, dass alles wieder gut wird, sondern davon, dass das Leben auch nach einem tiefen Einschnitt weitergehen kann – anders, neu und manchmal sogar mit Möglichkeiten, die man vorher nicht gesehen hat“, sagt Gastgeberin Marianne Hengl.

Marianne Hengl im Gespräch mit Thomas Volgger und Andreas Ornea

Eigentlich war der Weg für Thomas Voggler klar. Der Bäckermeister wollte den Familienbetrieb übernehmen. Doch dann kam der Dezember 2023. Bei einem Krampuslauf gab es eine Explosion, seine Hand wird zerstört. Er spricht von seinen Ängsten um die berufliche Zukunft und wie er sein Leben neu gestaltet hat – auch als alpiner Paraski-Fahrer.

Andreas Onea war sechs Jahre alt, als er bei einem schweren Verkehrsunfall seinen linken Arm verloren hat. Das hielt ihn nicht ab, seine Träume zu verwirklichen. Fünfmal nahm der Schwimmer an den Paralympics teil und setzt sich für Inklusion ein. (TT.com)