„Vom Reden ins Tun kommen“: Tiroler Feuerwehren schlagen wegen Waldbränden Alarm

Tirols Topographie macht Löscheinsätze im Gelände besonders herausfordernd, wie die Brandereignisse nach dem Hitzesommer in Wildermieming und Virgen zeigten. Bei den Wald- und Vegetationsbränden waren heuer bisher 8650 Feuerwehrfrauen- und männer im Einsatz. Nun wird für Spezialausrüstung mehr Geld vom Bund gefordert.