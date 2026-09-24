Mehr Geld gefordert
„Vom Reden ins Tun kommen“: Tiroler Feuerwehren schlagen wegen Waldbränden Alarm
Die Waldbrände in Wildermieming (Im Bild) und in Virgen waren heuer die herausforderndsten Ereignisse im Gelände für die Feuerwehrmitglieder.
© Feuerwehr Wildermieming
Tirols Topographie macht Löscheinsätze im Gelände besonders herausfordernd, wie die Brandereignisse nach dem Hitzesommer in Wildermieming und Virgen zeigten. Bei den Wald- und Vegetationsbränden waren heuer bisher 8650 Feuerwehrfrauen- und männer im Einsatz. Nun wird für Spezialausrüstung mehr Geld vom Bund gefordert.
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