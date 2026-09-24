Scharping zur Rolle Europas
Trump empfängt Xi im Weißen Haus: Gigantenduell um die Welt von morgen
Harte Bandagen im Kampf um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz: Schaukampf humanoider Roboter bei der World Artificial Conferende in Shanghai.
© AFP/Retamal
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ist zu Gast bei US-Präsident Donald Trump. Hinter der Fassade des Lächelns droht ein neuer Handelskrieg. Die TT sprach mit dem deutschen Ex-Minister und China-Kenner Scharping auch über die Rolle Europas.
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