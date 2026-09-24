Betroffenen eine Stimme geben
„Ging kaum um die Sicht der Opfer“: Statt Gunkl-Auftritt in Hall lädt Stromboli zur Diskussion
Statt eines Auftritts von Gunkl zeigt das Stromboli den Film „(K)einen Ton sagen“. Darin erzählen vier Frauen aus Nord- und Südtirol über die erlebte sexualisierte Gewalt als Kinder und Erwachsene.
© Georg Lembergh
Weil gegen den Kabarettisten Gunkl Missbrauchsvorwürfe öffentlich wurden, ist seine Tour bundesweit abgesagt. Auch die Tirol-Premiere seines Programms am Freitag in Hall. Stattdessen rückt das Kulturlabor Stromboli die Sicht der Opfer in den Mittelpunkt.
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